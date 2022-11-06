Twitter запустив функцію платної галочки верифікації. Вона коштуватиме $7,99
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Videvo
Соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштуватиме $7,99.
Про це пише BBC.
В останньому оновленні додатку соцмережі для гаджетів Apple вказано, що функція доступна для користувачів лише в деяких країнах. Наразі її тестують у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії.
Раніше галочка верифікації була доступна лише політикам чи впливовим особам та організаціям, яких просили підтвердити свою особу. Вона була ознакою того, що профіль є справжнім, і допомагала боротися з дезінформацією.
Тепер же в компанії занепокоєні, що таке рішення нового керівника Ілона Маска призведе до поширення фейкових новин у Twitter. Деякі користувачі вже демонструють подібні речі — один із них придбав галочку, перейменувався на американського актора Тобі Магвайра та від його імені анонсував дату виходу нового фільму «Людина-Павук». Згодом користувач перейменувався назад і повідомив, що багато хто повірив у те, що це дійсно акаунт актора. За годину він отримав понад тисячу нових підписників та десятки тисяч лайків та ретвітів.
У Twitter обіцяють, що як виявлятимуть акаунти з галочкою верифікації, які видають себе за когось іншого, то блокуватимуть їх назавжди, а гроші не повертатимуть.
Також наразі незрозуміло, що буде з тими користувачами, які вже мають галочки верифікації: чи доведеться їм купувати підписку, або соцмережа заново перевірить їхню особу та залишить галочку безкоштовно.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною в стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter розробляє і функцію платного відео.
- Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск подовжив робочі зміни в компанії до 12 годин та залучив до роботи працівників із Tesla.
- 3 листопада повідомлялось, що Ілон Маск планує звільнити близько 3 700 працівників компанії — це половина персоналу. Також він хоче повернути працівників у офіс — право працювати будь-звідки він скасує.