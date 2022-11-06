Twitter запустив функцію платної галочки верифікації. Вона коштуватиме $7,99

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Соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштуватиме $7,99.

Про це пише BBC.

В останньому оновленні додатку соцмережі для гаджетів Apple вказано, що функція доступна для користувачів лише в деяких країнах. Наразі її тестують у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Новій Зеландії.

Раніше галочка верифікації була доступна лише політикам чи впливовим особам та організаціям, яких просили підтвердити свою особу. Вона була ознакою того, що профіль є справжнім, і допомагала боротися з дезінформацією.

Тепер же в компанії занепокоєні, що таке рішення нового керівника Ілона Маска призведе до поширення фейкових новин у Twitter. Деякі користувачі вже демонструють подібні речі — один із них придбав галочку, перейменувався на американського актора Тобі Магвайра та від його імені анонсував дату виходу нового фільму «Людина-Павук». Згодом користувач перейменувався назад і повідомив, що багато хто повірив у те, що це дійсно акаунт актора. За годину він отримав понад тисячу нових підписників та десятки тисяч лайків та ретвітів.

У Twitter обіцяють, що як виявлятимуть акаунти з галочкою верифікації, які видають себе за когось іншого, то блокуватимуть їх назавжди, а гроші не повертатимуть.

Також наразі незрозуміло, що буде з тими користувачами, які вже мають галочки верифікації: чи доведеться їм купувати підписку, або соцмережа заново перевірить їхню особу та залишить галочку безкоштовно.