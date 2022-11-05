В МЗС відповіли на заяви Ірану про постачання дронів росіянам

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Міністерство закордонних справ України разом з іншими відомствами й надалі вживатиме максимально жорстких заходів, щоб унеможливити використання росією іранської зброї для вбивств українців і знищення критичної інфраструктури у країні.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у відповідь на заяви міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амірабдоллахіана.

Він також зазначив, що іранський міністр поширив інсинуації про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.

«У Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті у злочинах агресії рф проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки росії», — наголосив Ніколенко.