Ексміністра Чернишова призначили головою «Нафтогазу»
- Автори:
- Марія Жартовська, Олег Панфілович
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Гонтар Володимир / УНІАН
Головою НАК «Нафтогаз України» призначили колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова.
Про це «Бабелю» повідомило джерело у «Нафтогазі».
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на своєму засіданні у четвер. Сьогодні Верховна Рада проголосувала за звільнення Чернишова з посади міністра. Відповідне рішення підтримали 279 народних депутатів.
- 2 листопада Олексій Чернишов подав у відставку з посади міністра розвитку громад. Тоді ж «Бабелю» стало відомо, що Чернишов очолить «Нафтогаз» — його чинний голова Юрій Вітренко вже подав у відставку. Міністерство, яке поки очолює Чернишов, планують обʼєднати з Мінінфраструктури, тож глава останнього Олександр Кубраков очолить нове велике міністерство. А сам Чернишов очолюватиме «Нафтогаз» до квітня 2023 року — саме до цієї дати діє мандат чинного керівника відомства. Куди піде Вітренко — поки невідомо.
- Національне агентство з питань запобігання корупції заявляло, що призначення Чернишова на посаду глави «Нафтогазу» буде незаконним. Причина у тому, що уряд, членом якого є Олексій Чернишов, упродовж тривалого часу виконує функції наглядової ради «Нафтогазу». Водночас норми закону «Про запобігання корупції» прямо забороняють чиновникам і держслужбовцям влаштовуватися на роботу в компанії, що підпадали під їхній контроль або нагляд. Заборона діє протягом року після звільнення.