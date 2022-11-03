Bloomberg: Ілон Маск звільнить половину працівників Twitter

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Новий власник Twitter планує звільнити близько 3 700 працівників компанії — це половина усього персоналу.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Про звільнення співробітникам оголосять 4 листопада. Маск вважає, що такий крок зменшить витрати компанії. Також він хоче повернути працівників у офіс — право працювати з будь-якого місця він скасує.

Тим, кого зрештою звільнять, можуть виплатити зарплату за два місяці, але це ще на стадії обговорення. За даними Bloomberg, головний бухгалтер Twitter Inc. Роберт Кайден вже пішов з компанії, тільки-но дізнався про план масового скорочення.