Bloomberg: Ілон Маск звільнить половину працівників Twitter
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Новий власник Twitter планує звільнити близько 3 700 працівників компанії — це половина усього персоналу.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.
Про звільнення співробітникам оголосять 4 листопада. Маск вважає, що такий крок зменшить витрати компанії. Також він хоче повернути працівників у офіс — право працювати з будь-якого місця він скасує.
Тим, кого зрештою звільнять, можуть виплатити зарплату за два місяці, але це ще на стадії обговорення. За даними Bloomberg, головний бухгалтер Twitter Inc. Роберт Кайден вже пішов з компанії, тільки-но дізнався про план масового скорочення.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни (до 7 листопада), погрожуючи звільненням. За даними ЗМІ, Twitter розробляє і функцію платного відео.
- Для реалізації своїх планів і перевірки коду Twitter Маск подовжив робочі зміни у компанії до 12 годин та залучив до роботи працівників з Tesla.