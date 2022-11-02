Швейцарія запровадила санкції проти Ірану через поставки дронів росії

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Уряд Швейцарії вирішив приєднатися до санкцій Євросоюзу проти Ірану через поставки дронів російській армії. Їх ввели проти трьох фізичних осіб та однієї юрособи.

Про це пише пресслужба швейцарського уряду.

Водночас Федеральний департамент економіки та енергетики спільно з Федеральним департаментом закордонних справ вирішили не доєднуватися до санкцій ЄС, введених проти Ірану у звʼязку з нинішніми протестами. Рішення ухвалили з урахуванням усіх внутрішніх і зовнішньополітичних інтересів Швейцарії. Там наголошують, що для Швейцарії важливо зберегти діалог з іранською владою та бути посередником між Іраном та іншими державами.

Водночас Швейцарія засудила застосування сили іранськими правоохоронцями під час протестів та закликає Іран виконувати свої зобовʼязання щодо прав людини на двосторонньому та багатосторонньому рівнях.