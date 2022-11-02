«Укренерго» продовжило графіки погодинних відключень в Києві та 7 областях
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Компанія «Укренерго» продовжила графіки погодинних відключень електроенергії в Києві та 7 областях. Світло сьогодні відключатимуть у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.
Графіки відключень світла публікуються на сайтах обленерго.
У компанії зазначили, що обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.
- 31 жовтня була чергова атака росії на обʼєкти інфраструктури України. Ранковий обстріл пошкодив у 10 регіонах 18 обʼєктів, більшість із яких енергетичні. Сили ППО збили 44 з понад 50 ракет.
- Після цього, обмеження електропостачання запровадили по всій країні, але вже 1 листопада частину пошкоджень усунули, тому відключення звузили до семи областей.