«Укренерго» обмежить електропостачання у 7 областях

Новини

Lukas Bato / Unsplash

Компанія «Укренерго» оголосила про обмеження споживання електрики у семи областях України.

Про це повідомили у пресслужбі.

Обмеження введуть для мешканців Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської, Сумської, Харківської та Полтавської областей.

Це потрібно, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після російських атак, пояснили в «Укренерго».