МАГАТЕ почало перевірку двох ядерних обʼєктів України після заяв росії про нібито створення «брудної бомби»

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IAEA Imagebank / Flickr

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії почали перевірку двох ядерних обʼєктів в Україні. Про таку перевірку просила українська влада після заяв росії про нібито створення «брудної бомби».

Про це пише пресслужба МАГАТЕ.

«Також сьогодні генеральний директор Гроссі сказав, що інспектори МАГАТЕ розпочали — і незабаром завершать — верифікаційну діяльність у двох місцях в Україні після письмового запиту уряду України направити туди групи інспекторів», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що мета візитів — виявити будь-яку можливу незаконну ядерну діяльність або матеріали, повʼязані із розробкою «брудних бомб».

У МАГАТЕ зазначили, що ці два місця перебувають під гарантіями організації та постійно відвідуються інспекторами. Зокрема, на одному з них вони були місяць тому — і не виявили там абсолютно нічого підозрілого.