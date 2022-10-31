МАГАТЕ почало перевірку двох ядерних обʼєктів України після заяв росії про нібито створення «брудної бомби»
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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IAEA Imagebank / Flickr
Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії почали перевірку двох ядерних обʼєктів в Україні. Про таку перевірку просила українська влада після заяв росії про нібито створення «брудної бомби».
Про це пише пресслужба МАГАТЕ.
«Також сьогодні генеральний директор Гроссі сказав, що інспектори МАГАТЕ розпочали — і незабаром завершать — верифікаційну діяльність у двох місцях в Україні після письмового запиту уряду України направити туди групи інспекторів», — йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що мета візитів — виявити будь-яку можливу незаконну ядерну діяльність або матеріали, повʼязані із розробкою «брудних бомб».
У МАГАТЕ зазначили, що ці два місця перебувають під гарантіями організації та постійно відвідуються інспекторами. Зокрема, на одному з них вони були місяць тому — і не виявили там абсолютно нічого підозрілого.
- Російські пропагандисти (а також міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію, що Україна планує підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії шойгу говорив із міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують. Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони. Міністр оборони України Резніков вважає ядерним шантажем російську заяву. Він обговорив це з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, наголосивши, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії.
- 24 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та офіційно запросив його до України.