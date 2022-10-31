Маск розпустив раду директорів Twitter
- Автор:
- Олег Панфілович
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Steve Jurvetson / Flickr
Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter, посиливши свій контроль над компанією.
Про це повідомляє BBC.
Це виявлено в документах Комісії з цінних паперів і бірж США. Там зазначено, що 27 жовтня, після «закриття» угоди про придбання соцмережі, Маск став одноосібним директором Twitter.
Серед дев’яти звільнених членів ради директорів — колишній голова правління Брет Тейлор і колишній виконавчий директор Параг Агравал.
- 27 жовтня Ілон Маск написав, що все ж купив Twitter, але офіційно про закриття угоди не оголошував. ЗМІ писали, що банки, які погодилися інвестувати в цю угоду, уже почали відправляти Маску гроші.
- За день до закриття угоди Маск прийшов у штаб-квартиру Twitter. Він також оновив опис свого акаунта в соцмережі, замінивши його на Chief Twit.
- ЗМІ писали, що Маск планує звільнити 75% працівників Twitter, але бізнесмен це спростував.