Генпрокурор: Президент «Мотор Січі» на початку вторгнення рф наказав зняти лопаті з вертольотів

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Олексій Арунян / Ґрати

Президент корпорації «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв на початку повномасштабної російської агресії розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав зняти із вертольотів лопаті.

Про це у інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна розповів генеральний прокурор Андрій Костін.

«Слідство володіє інформацією, що президент «Мотор Січ» на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські Сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів», — розповів Костін.

Генпрокурор додав, що після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, президент «Мотор Січі» віддав наказ розукомплектувати техніку. «Просто зняти з гелікоптерів лопаті!», — підкреслив генпрокурор.