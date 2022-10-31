Туреччина попри саботаж росії підтримує експорт зерна з України

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Туреччина докладе всіх можливих зусиль, щоб експорт зерна з чорноморських портів України продовжився, незважаючи на вихід росії із зернової угоди.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виступаючи на Всесвітньому турецькому медичному конгресі у Стамбулі.

«Навіть якщо росія поводитиметься нерішуче, оскільки вона не отримала такої ж вигоди, ми продовжимо наші рішучі зусилля, спрямовані на благо людства», — сказав Ердоган.