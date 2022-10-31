Де взяти воду у Києві. КМДА оприлюднила карту працюючих бюветів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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газета "День"
У результаті російських ударів по обʼєктах критичної інфраструктури 31 жовтня частина Києва залишилася без води та електрики.
У Київській міській державній адміністрації показали, де знайти найближчий бюветний комплекс, щоб запастися водою. Бювети, які тимчасово не працюють через відсутність електрики, позначили на карті червоним.
- Вранці 31 жовтня війська росії завдали масованого ракетного удару по критичних обʼєктах інфраструктури України. У низці областей зникло світло. Ракети поцілили у обʼєкти в Києві, Харкові, Запоріжжі, в місті Світловодськ (Кіровоградщина), а також у Київській, Черкаській, Вінницькій і Чернівецькій областях. У Хмельницькій та Львівській областях ракети збили.
- Сили ППО збили 44 ракети з понад 50. Їх запускали літаки стратегічної авіації з півночі Каспійського моря та з Ростовської області. Одна із збитих ракет впала у Молдові в селі Наславча.
- Наразі через аварійну ситуацію у Києві 80% споживачів залишаються без водопостачання, повідомив «Київводоканал». Пізніше мер столиці Віталій Кличко уточнив, що за три-чотири години водопостачання повернуть споживачам лівого берега Києва та частково — правого.