Маск анонсував створення ради з модерації контенту у Twitter

Новини

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск анонсував створення у придбаній ним соціальній мережі Twitter ради з модерації контенту.

Про це він повідомив у своєму акаунті.

«Twitter сформує раду з модерації контенту з дуже різними точками зору. Жодних важливих рішень щодо контенту чи відновлення доступу до облікового запису не ухвалюватимуть до того, як ця рада збереться», — заявив Маск.

Він додав, що наразі жодних змін у політиці Twitter щодо контенту не передбачається.