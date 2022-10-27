Ілон Маск купує Twitter. Банки почали видавати йому гроші на це
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Sara Kurfeß / Unsplash
Американський бізнесмен Ілон Маск купує компанію Twitter. Банки, які погодилися інвестувати в цю угоду, вже почали відправляти Маску гроші на це.
Про це пише The Wall Street Journal.
Сам Маск офіційно поки не оголошує про закриття угоди, але вчора він опублікував відео, як заходить у штаб-квартиру компанії. Також у соцмережах поширюються фото Маска та співробітників Twitter.
Крім цього, бізнесмен опублікував спеціальне звернення до рекламодавців у соцмережі. У ньому він вже говорить про придбання Twitter як про завершений факт.
Американські банки, які погодилися дати Маску кредити на купівлю компанії, вже почали переказувати йому гроші. Бізнесмен має закрити угоду до пʼятниці, інакше у суді знову відновиться розгляд позову Twitter до Маска. Раніше він почав відмовлятися від купівлі попри укладення угоди.
- 5 квітня 2022 року Ілон Маск купив 9,2% акцій Twitter, після чого компанія запропонувала йому місце в раді директорів. Маск відмовився і 14 квітня запропонував купити Twitter за $44 мільярди, але в цьому питанні почалися затримки. Маску не вдалося перевірити інформацію про фейкові акаунти.
- У травні Маск запропонував відкласти угоду щодо купівлі соціальної мережі Twitter, пояснивши це тим, що через вторгнення росії в Україну може розпочатися нова світова війна.
- 8 липня він заявив, що відмовляється купувати компанію, і звинуватив Twitter у порушенні угоди — через «неправдиві дані про кількість підроблених облікових записів на платформі».
- Компанія Twitter подала позов щодо правомірності відмови бізнесмена купувати її за $44 мільярди. Ілон Маск 29 липня подав зустрічний позов. А потім він передумав.