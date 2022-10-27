Ілон Маск купує Twitter. Банки почали видавати йому гроші на це

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Sara Kurfeß / Unsplash

Американський бізнесмен Ілон Маск купує компанію Twitter. Банки, які погодилися інвестувати в цю угоду, вже почали відправляти Маску гроші на це.

Про це пише The Wall Street Journal.

Сам Маск офіційно поки не оголошує про закриття угоди, але вчора він опублікував відео, як заходить у штаб-квартиру компанії. Також у соцмережах поширюються фото Маска та співробітників Twitter.

Крім цього, бізнесмен опублікував спеціальне звернення до рекламодавців у соцмережі. У ньому він вже говорить про придбання Twitter як про завершений факт.

Американські банки, які погодилися дати Маску кредити на купівлю компанії, вже почали переказувати йому гроші. Бізнесмен має закрити угоду до пʼятниці, інакше у суді знову відновиться розгляд позову Twitter до Маска. Раніше він почав відмовлятися від купівлі попри укладення угоди.