Bloomberg: США переглянуть обмеження цін на російську нафту, вони будуть мʼякіші
- Автор:
- Костя Андрейковець
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John Cameron / Unsplash
Через скептицизм інвесторів та зростання ризиків на фінансових ринках, США змушені переглянути запровадження обмежень цін на російську нафту.
Про це пише Bloomberg.
Планувалося встановити граничну ціну на рівні $40—60 за барель з тенденцією до нижчої межі. Проте зараз посадовці обговорюють вищу ціну. Майже всі розуміють, що це дасть росії змогу й надалі отримувати значні доходи від продажу нафти.
Остаточне рішення ще не узгоджене.
Видання пише, що найімовірніше США та Європейський Союз вдадуться до м’якших обмежень і схвалять вищу ціну. Водночас великі торговельні партнери росії — Індія та Китай — ніяких обмежувальних заходів щодо рф взагалі не вводитимуть, хоча Індія формально погодилася розглянути пропозицію G7 про обмеження цін.
- Європейський Союз 6 жовтня затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на суму €7 мільярдів і обмеження цін на нафту. Також ЄС розширив санкції проти фізичних осіб і російських компаній, які причетні до незаконних «референдумів» на території України.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.