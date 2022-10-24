Reuters: У США досі не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї

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У США досі не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї. Це відбувається під час того, як рф намагається звинуватити Україну в розробці «брудної бомби».

Про це пише Reuters із посиланням на слова військового чиновника із США.

Відповідні заяви у США пролунали після того, як минулого тижня міністр оборони рф шойгу спілкувався з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, а в понеділок, 24 жовтня, відбулася розмова начальника генштабу рф герасимова з головою Обʼєднаного комітету штабів США Марком Міллі.

Водночас у США також впевнені, що Україна не веде жодних розробок «брудної бомби».