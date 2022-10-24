Reuters: У США досі не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної зброї
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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У США досі не бачать ознак підготовки росії до застосування ядерної, хімічної або біологічної зброї. Це відбувається під час того, як рф намагається звинуватити Україну в розробці «брудної бомби».
Про це пише Reuters із посиланням на слова військового чиновника із США.
Відповідні заяви у США пролунали після того, як минулого тижня міністр оборони рф шойгу спілкувався з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, а в понеділок, 24 жовтня, відбулася розмова начальника генштабу рф герасимова з головою Обʼєднаного комітету штабів США Марком Міллі.
Водночас у США також впевнені, що Україна не веде жодних розробок «брудної бомби».
- Російські пропагандисти (а з ними і міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію, що Україна збирається підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії сергій шойгу говорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.
- Міністр оборони України Резніков вважає ядерним шантажем російську заяву. Він обговорив це з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, наголосивши, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії. Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони.