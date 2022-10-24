У рамках проєкту «Армія дронів» закуплять 11 комплексів безпілотників PUMA-LE

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Збройні сили України отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE вартістю понад 540 мільйонів гривень.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ці дрони мають звичайну та тепловізійну камери з шестикратним зумом та можуть виявляти противника вдень, вночі та за будь-якої погоди. PUMA-LE долають відстань до 60 кілометрів, перебувають у повітрі близько 6 годин і підіймаються на висоту до 3 кілометрів.

Такі безпілотники є на озброєнні у 18 країнах світу, зокрема у США, Великій Британії, Німеччині та Франції.