Суд заарештував президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Олексій Арунян / Ґрати
Шевченківський районний суд Києва заарештував президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва на 60 діб.
Про це Служба безпеки України повідомила 24 жовтня.
У слідчий ізолятор також відправили і керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ. Їх обох підозрюють у колабораціонізмі та пособництві росії.
Сам Богуслаєв заявив, що «задоволений рішенням суду».
- Вʼячеслава Богуслаєва, а також начальника департаменту зовнішньо-економічної діяльності «Мотор Січі» затримали 22 жовтня. Їх підозрюють у державній зраді. За даними слідства, вони постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення.
- 24 жовтня СБУ опублікувала аудіозаписи телефонних розмов Богуслаєва, що можуть підтверджувати його співпрацю з росією. Крім цього, журналісти проєкту «Схеми» знайшли у нього російський паспорт, а російські журналісти знайшли у Богуслаєва компанію у росії.