Суд заарештував президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва

Новини

Олексій Арунян / Ґрати

Шевченківський районний суд Києва заарештував президента компанії «Мотор Січ» Вʼячеслава Богуслаєва на 60 діб.

Про це Служба безпеки України повідомила 24 жовтня.

У слідчий ізолятор також відправили і керівника одного з департаментів цього підприємства, якого також затримала СБУ. Їх обох підозрюють у колабораціонізмі та пособництві росії.

Сам Богуслаєв заявив, що «задоволений рішенням суду».