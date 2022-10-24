Експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну через заяви росії про «брудну бомбу»

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Україну відвідають експерти Міжнародного агентства з атомної енергії через заяви російської сторони про нібито підготовку Києвом «брудної бомби».

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він заявив, що провів розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і офіційно його запросив до України.

«Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати», — написав Кулеба у Twitter.