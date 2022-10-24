Експерти МАГАТЕ приїдуть в Україну через заяви росії про «брудну бомбу»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Україну відвідають експерти Міжнародного агентства з атомної енергії через заяви російської сторони про нібито підготовку Києвом «брудної бомби».
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він заявив, що провів розмову з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі і офіційно його запросив до України.
«Я офіційно запросив МАГАТЕ негайно надіслати експертів на мирні об’єкти в Україні, які РФ брехливо описує як місця розробки «брудної бомби». Він погодився. На відміну від росії, Україна була і залишається прозорою. Нам немає чого ховати», — написав Кулеба у Twitter.
- Російські пропагандисти (а з ними і міністр оборони рф шойгу) поширюють інформацію, що Україна збирається підірвати на своїй території так звану брудну бомбу — ядерний боєприпас, а потім звинуватити в цьому росію.
- 23 жовтня голова міністерства оборони росії сергій шойгу говорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Він розповів їм про так звану брудну бомбу, яку нібито готує Україна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на заяви шойгу і зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.
- Офіційний Вашингтон заявив, що не вірить заяві російської сторони.
- Міністр оборони України Резніков вважає ядерним шантажем російську заяву. Він обговорив це з міністрами оборони Франції, Великої Британії, Туреччини та США, наголосивши, що Україна відкрита для будь-якої моніторингової місії.