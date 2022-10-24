США відкидають російську заяву про підготовку Києвом «брудної бомби»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Офіційний Вашингтон називає фальшивими заяви міністра оборони росії шойгу про начебто підготовку Україною до використання «брудної бомби» на власній території.
Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Держдепартаментом США в ніч проти понеділка за результатами розмови Ентоні Блінкена і Дмитра Кулеби.
Держсекретар підкреслив, що світ розпізнає будь-яку спробу рф використати ці звинувачення як привід для ескалації.
Сторони також обговорили зобов’язання США та міжнародної спільноти надавати Україні безпрецедентну оборонну, економічну та гуманітарну допомогу — скільки буде потрібно.
Блінкен також підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, підкреслили в Держдепартаменті США.
- Голова міністерства оборони росії сергій шойгу поговорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Шойгу розповів усім їм про так звану «брудну бомбу», яку, на думку росіян, може застосувати Україна.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також відповів на заяви голови міноборони рф. Він зазначив, що росіяни часто звинувачують інших у тому, що самі планують.