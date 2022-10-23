Голова міноборони рф шойгу за добу переговорив із міністрами оборони Франції, Туреччини та Британії. До цього він телефонував у Пентагон

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Голова міністерства оборони росії сергій шойгу поговорив з міністрами оборони Франції, Туреччини та Великої Британії. Раніше він спілкувався з очільником Пентагону.

У міноборони росії зазначили, що шойгу обговорював із французьким міністром Себастьяном Лекорню «ситуацію в Україні, яка має стійку тенденцію до подальшої, неконтрольованої ескалації».

Голова російського оборонного відомства розповів Лекорню про так звану «брудну бомбу», яку, на думку росіян, може застосувати Україна. Те ж саме шойгу повідомив міністру оборони Туречини Хулусі Акару.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, міністр оборони рф говорив також з британським колегою Беном Воллесом — і знову розповідав про «брудну бомбу».

У Міністерстві оборони Великої Британії зазначили, що дзвінок ініціювала російська сторона, а шойгу у ході розмови сказав, що Велика Британія сприяє планам України «з ескалації» війни.

«Міністр оборони спростував ці заяви та застеріг, що такі звинувачення не повинні використовуватися як привід для більшої ескалації. Міністр оборони також підтвердив підтримку України з боку Великої Британії та ширшої міжнародної спільноти та бажання деескалувати цей конфлікт», — заявили у британському оборонному відомстві.

А 21 жовтня шойгу спілкувався з очільником Пентагону. Про це свідчить повідомлення на сайті Міноборони США.

«21 жовтня міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III провів телефонну розмову з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Держсекретар Остін наголосив на важливості збереження ліній звʼязку в умовах війни проти України, яка триває», — зазначили у Пентагоні.