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У світі «для обслуговування інтересів москви» створюється величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

«Якщо ви подивитеся, скільки суден було продано за останні шість місяців неназваним покупцям, стає зрозуміло, що створюється флот», — сказав Крістіан Інгерслев, головний виконавчий директор Maersk Tankers A/S.

Попередньо для «тіньового флоту» придбали 240 суден, зокрема 80 дуже великих нафтових танкерів. Купують судна невідомі компанії, що базуються в Дубаї, Гонконгу, Сінгапурі та на Кіпрі.

Інтерес покупців в основному зосереджений на типах та класах суден, які активно використовуватимуться для переміщення нафти Urals та ESPO з їхніх експортних терміналів. Одним із таких танкерів є Aframaxes із криголамними можливостями, найменший з основних міжнародних танкерів, який може перевозити від 650 тисяч до 750 тисяч барелів нафти більш мілкими водами та з менших портів.

Суднові брокери також спостерігали зростання торгівлі Aframaxes нельодового класу віком 15 років і більше. Очікується, що деякі з цих танкерів зʼявляться в Східному Сибіру, ​​де вони допоможуть транспортувати російську нафту ESPO покупцям, зокрема китайським та індійським нафтопереробним підприємствам.