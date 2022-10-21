Голова МЗС Туреччини закликав зняти санкції з Ірану та Венесуели, щоб подолати енергетичну кризу

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Anadolu Agency

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що скасування санкцій Заходу, зокрема, проти Ірана і Венесуели, помʼякшить глобальну енергетичну кризу, спровоковану війною росії в Україні.

Про це пише Al Arabiya.

«Весь світ потребує нафти та природного газу з Венесуели... З іншого боку, на іранську нафту введено ембарго. Зніміть ці санкції... якщо ви хочете, щоб ціни впали, зніміть ембарго з країн, які будуть пропонувати свою продукцію на ринку», — сказав він.

На думку Чавушоглу, обмеження не допомогуть вирішити проблеми.