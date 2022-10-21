Голова МЗС Туреччини закликав зняти санкції з Ірану та Венесуели, щоб подолати енергетичну кризу
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Anadolu Agency
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що скасування санкцій Заходу, зокрема, проти Ірана і Венесуели, помʼякшить глобальну енергетичну кризу, спровоковану війною росії в Україні.
Про це пише Al Arabiya.
«Весь світ потребує нафти та природного газу з Венесуели... З іншого боку, на іранську нафту введено ембарго. Зніміть ці санкції... якщо ви хочете, щоб ціни впали, зніміть ембарго з країн, які будуть пропонувати свою продукцію на ринку», — сказав він.
На думку Чавушоглу, обмеження не допомогуть вирішити проблеми.
- Венесуела потрапила під нафтові санкції США у 2019 році, а Іран перебуває під санкціями США.
- Туреччина не ввела санкції проти росії, заявивши, що вона залишається залежною від російських енергоносіїв. Під час зустрічі у Сочі президент росії володимир путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган домовилися про часткову оплату російського газу в рублях.
- За даними The Washington Post, росія звернулася до Туреччини по допомогу в обході санкцій, які проти неї запровадили через війну в Україні. Там сподіваються, що Туреччина погодиться на пропозиції, які допоможуть їй уникнути санкційних обмежень у банківському, енергетичному та промисловому секторах. У пропозиції уряд Ердогана закликають дозволити росії купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах та резервуарах — крок, який, на думку економістів, може допомогти приховати походження експорту після нафтового ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року.
- У серпні газета Financial Times із посиланням на власні джерела писала, що у Європейському Союзі обговорюють можливість запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона допомагатиме росії обходити західні обмеження.
- За даними видання Bloomberg, на початку жовтня турецький державний імпортер енергоносіїв Boru Hatlari ile Petrol Tasima AS просив росію відкласти частину платежів до 2024 року.