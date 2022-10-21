Військово-повітряні сили ЗСУ: В Україні немає засобів протиракетної оборони для боротьби з іранськими ракетами, але військові шукають вихід

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В українській армії наразі немає таких засобів протиракетної оборони, які б могли боротися з іранськими балістичними ракетами, які росія замовила в Ірану. Але військові шукають вихід із ситуації.

Про це розповів на брифінгу речник Військово-повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«На жаль, ми маємо інформацію, що росія буде посилювати свої спроможності за допомогою іранських балістичних ракет. Наші спеціалісти [зенітно-ракетних військ] кажуть, що кращий захист проти них — це знищити їх на складах. Бо наразі Україна не має таких систем протиракетної оборони, щоб ефективно їм протидіяти», — зазначив він.

За його словами, єдина можлива перешкода — це якщо світ знайде механізми, щоб унеможливити поставки цих ракет до росії.

Також Ігнат розповів про роботу німецької системи ППО IRIS-T. Він зазначив, що ця система показала себе чудово і вже пройшла бойове хрещення.

«Під час крайніх обстрілів, які були, IRIS-T показала себе з надзвичайно гарної сторони. Безумовно, бойове хрещення, перевірку боєздатності, його результативності комплекс пройшов. Ця інформація буде передана німецькій стороні. Ми отримаємо найближчими місяцями ще кілька пускових установок, які дещо посилять [ППО України]», — підкреслив він.