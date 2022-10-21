У ЄС закликали допомогти українським енергетикам з ремонтом інфраструктури та опублікували список їхніх потреб

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Європейське енергетичне співтовариство закликало надати допомогу українським енергетикам, які ліквідовують наслідки російських ударів по енергетичних обʼєктах.

Про це повідомляється у Twitter спільноти.

Співтовариство також опублікувало список потреб українських енергетиків. До пʼятірки найбільших входять:

трансформатори та генератори;

обігрівачі;

паливо;

транспорт для ремонтних бригад;

інструменти.

Крім того, енергетики потребують ізоляційних матеріалів, кабелів, муфт, клапанів, зварювального обладнання, мікроелектроніки тощо.