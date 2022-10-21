СБУ почала справу через постачання росії іранських дронів і ракет
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження, яке має встановити всіх причетних до постачання росії іранських дронів Shahed-136 і Mohajer-6, а також балістичних ракет малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar.
Про це СБУ повідомила 21 жовтня.
Слідство розпочали, аби поіменно встановити всіх причетних та способи й маршрути перевезення дронів та ракет. Справу відкрили за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України — пособництво державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років вʼязниці.
«Попри спроби рф замаскувати «Шахеди» під «Герані», ми доведемо їхнє іранське походження, зокрема і за допомогою експертиз. Працюємо над тим, щоб зірвати маски з усіх воєнних злочинців і покарати їх», — зазначив очільник СБУ Василь Малюк.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові дрони Mohajer.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.
- 20 жовтня Британія та ЄС запровадили проти Ірану санкції за постачання дронів.