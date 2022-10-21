У Києві та Київській області розпочалися віялові відключення світла

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Matthew Henry / Unsplash

Сьогодні з 9:20 у Києві та Київській області знову запровадили віялові відключення електроенергії.

Як повідомили у пресслужбі ДТЕК Київські електромережі, стабілізаційні відключення світла запроваджено за розпорядженням «Укренерго».

Усіх споживачів електроенергії в українській столиці поділили на три групи. Кожну з них відключатимуть у зазначений проміжок часу.

Для комфорту киян ДТЕК Київський електромережі запустив оновлений спрощений графік адрес стабілізаційних відключень електроенергії. Киянам тепер не треба шукати адресу в списку, достатньо просто ввести адресу в пошуку і побачити час потенційного відключення електропостачання.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба уточнив, що в регіоні спостерігається зростання споживання електроенергії, через що він закликав мешканців області вимикати зайві електроприлади.