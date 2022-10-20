У звільненому Лимані завершили ексгумацію на місці найбільшого кладовища — загалом дістали 146 тіл
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Нацполіції в Донецькій області
Правоохоронці завершили ексгумацію тіл на найбільшому кладовищі у звільненому Лимані Донецької області. Загалом вони дістали 146 тіл.
Про це пише пресслужба поліції Донецької області.
«Поліцейські завершили слідчі дії на кладовищі в Лимані, де після деокупації було виявлено два масові поховання. В одній локації покоїлися цивільні, в іншій — українські захисники. Убитих закопували у траншеях, частина могил — безіменні. У результаті масштабної роботи, яка тривала понад два тижні, слідчі вилучили тіла 146 людей», — йдеться в повідомленні.
Загалом серед них були тіла 111 цивільних і 35 українських військових. Наразі триває ексгумація тіл з одиничних стихійних могил.
Наразі в Лимані виявили 25 подібних стихійних поховань, на всіх працюють слідчі групи. Загалом у всіх визволених населених пунктах Донеччини виявили 58 захоронень.
«Серед ексгумованих на півночі Донеччини цивільних громадян 85 — чоловіки, 66 — жінки, 5 — діти, стать ще 10 осіб не встановлено. Попереду найскладніше — встановити особу та причини смерті кожного загиблого. За попередніми даними, люди гинули від мінно-вибухових і осколкових поранень унаслідок російських обстрілів, а також з природних причин. Є тіла з ознаками насильницької смерті», — розповіли в поліції.
Там закликають усіх родичів тих, хто загинув під час окупації Лиманської громади, здати свої біологічні зразки для ДНК-експертизи.
- 1 жовтня 2022 року росія оголосила, що вийшла з міста Лиман Донецької області — «через загрозу оточення». 4 жовтня над містом офіційно підняли український прапор.
- Згодом у звільнених Святогірську та Лимані ексгумували тіла 120 людей, серед них і цивільні, і військові. Загалом у Лимані знайшли понад 200 поховань цивільних.