«Указ путіна є нікчемним». В МЗС відреагували на російський «воєнний стан» на окупованих територіях України

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У Міністерстві закордонних справ України назвали нікчемним указ президента росії володимира путіна про так званий «воєнний стан» на анексованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це йдеться у заяві МЗС.

«Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців», — зазначили у міністерстві.

У МЗС України вважають, що оголошення так званого «воєнного стану» має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації.

«Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей», — наголосили в МЗС.

Також там закликали міжнародних партнерів України рішуче засудити дії російської влади та якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони.