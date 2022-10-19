«Указ путіна є нікчемним». В МЗС відреагували на російський «воєнний стан» на окупованих територіях України
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- Анна Холоднова
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
У Міністерстві закордонних справ України назвали нікчемним указ президента росії володимира путіна про так званий «воєнний стан» на анексованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це йдеться у заяві МЗС.
«Указ Путіна є нікчемним. Він не несе правових наслідків для України та її громадян, а також для міжнародної спільноти. Натомість такий крок є черговим прикладом злочинів російського керівництва проти Української держави та українців», — зазначили у міністерстві.
У МЗС України вважають, що оголошення так званого «воєнного стану» має на меті придушити опір мешканців Луганщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини, які виступають проти російської окупації.
«Незважаючи на агонії режиму в Кремлі, Україна продовжуватиме звільняти окуповані території та рятувати своїх людей», — наголосили в МЗС.
Також там закликали міжнародних партнерів України рішуче засудити дії російської влади та якнайшвидше надати Україні сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони.
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- 30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня ці «договори» про анексію ратифікувала держдума, 4 жовтня — рада федерації.
- 19 жовтня путін оголосив воєнний стан на анексованих рф територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.