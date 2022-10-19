Частина Львова вночі буде без світла через ліквідацію наслідків ракетних атак
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Andrii Podilnyk / Unsplash
Сьогодні вночі частина Львова буде без електроенергії.
Про це повідомляє «Львівобленерго».
Електроенергії не буде з 00:00 до 6:00. Конкретні адреси, де не буде світла, не вказують з міркувань безпеки.
«Частина Львова буде без електроенергії сьогодні вночі у зв’язку із ремонтними роботами в електромережах, які пов’язані з ліквідацією наслідків ракетних атак», — зазначили у компанії.
Наступного дня, 20 жовтня, можливі перерви в електропостачанні частини вулиць міста.
- 10 жовтня російські війська атакували Львівщину 15 крилатими ракетами. Вісім з них влучили в об’єкти енергетичної інфраструктури, через що в області зникло світло у понад тисячі населених пунктів, включаючи Львів. 11 жовтня ворог знову завдав ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Третина Львову залишилась без електропостачання.
- 13 жовтня у Львівській області російські ракети поцілили у військовий обʼєкт у Золочівському районі.