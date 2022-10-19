путін оголосив воєнний стан на анексованих територіях України

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Omer Messinger / Stringer

Президент росії володимир путін оголосив воєнний стан на анексованих рф територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це він заявив під час засідання ради безпеки рф.

Указ, за його словами, підписаний і буде направлений на затвердження радбезу. Згідно з ним, стан запроваджується з 20 жовтня, а очільники окупаційних адміністрацій будуть наділені «надзвичайними повноваженнями для забезпечення безпеки». Також путін додав, що в його указі буде передбачено «кілька рівнів реагування на ризики, що виникають у сфері безпеки».