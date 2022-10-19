путін оголосив воєнний стан на анексованих територіях України
- Автор:
- Олег Панфілович
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Omer Messinger / Stringer
Президент росії володимир путін оголосив воєнний стан на анексованих рф територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це він заявив під час засідання ради безпеки рф.
Указ, за його словами, підписаний і буде направлений на затвердження радбезу. Згідно з ним, стан запроваджується з 20 жовтня, а очільники окупаційних адміністрацій будуть наділені «надзвичайними повноваженнями для забезпечення безпеки». Також путін додав, що в його указі буде передбачено «кілька рівнів реагування на ризики, що виникають у сфері безпеки».
- 23 вересня російські окупанти розпочали «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- 30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня ці «договори» про анексію ратифікувала держдума, 4 жовтня — рада федерації.