Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси Довженко-Центру
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Фонд держмайна виставив на приватизацію два корпуси Довженко-Центру. Державне агентство з питань кіно погодило це рішення 6 вересня.
Про це повідомили в пресслужбі Довженко-Центру.
«Про приватизацію ми дізналися з листа Фонду держмайна. Звісно, Держкіно не доносило до нас цю інформацію. Також ми не отримували пропозицій, як Центр надалі буде утримувати себе і колекцію», — наголосили в Центрі.
Два корпуси, які мають приватизувати, раніше приносили в державний бюджет кошти від оренди, додали в організації.
«Частина із них спрямовувались на утримання і поліпшення стану будівлі та обладнання Довженко-Центру, створення фондосховищ, поповнення колекцій, забезпечення гідних умов роботи, популяризацію мистецтва кіно через книги, виставки, кіноперформанси, покази тощо», — зазначили в Довженко-Центрі.
- 17 серпня 2022 року Національний центр Олександра Довженка заявив, що Державне агентство України з питань кіно видало наказ про його реорганізацію, який, по суті, означає ліквідацію установи. Усі фільми з колекції та майно Центру мають передати Державній установі «Науковий центр кінематографії України», яку створили за часів Януковича. Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що «не йдеться про ліквідацію, а тільки про реорганізацію». Громадська рада при Держкіно вимагає відкликати рішення про реорганізацію центру.
- У самому Держкіно запевняють, що не ліквідовують Довженко-Центр — лише заберуть частину функцій, і нікого не звільнятимуть.
- 28 серпня комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради одноголосно ухвалив рішення звернутися до уряду та Держкіно щодо скасування наказу про реорганізацію Довженко-Центру.
- 12 жовтня Кабінет міністрів України відповів на петицію, яка вимагала скасувати наказ про реорганізацію Довженко-Центру. Уряд відмовився переглядати це рішення.
- Довженко-Центр вивели зі сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики та передали Держкіно рішенням Кабміну наприкінці січня 2022 року.