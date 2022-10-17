«Батальйон Монако»: На Лазурному узбережжі помітили бізнесмена Хомутинника, сина Кернеса і ексголову Фонду держмайна

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Журналіст «Української правди» Михайло Ткач випустив другу частину розслідування про так званий Батальйон Монако — так охрестили державних службовців, депутатів Верховної Ради, впливових бізнесменів та інших можновладців, що виїхали за кордон до або під час війни росії проти України.

За словами Ткача, багатих українців і їхніх авто преміумкласу в Монако та Каннах дедалі більшає.

На цей раз на Лазурному узбережжі в об’єктив журналістів потрапили колишній депутат Ради і безнесмен Віталій Хомутинник (там він живе в маєтку), автівки і водій нардепа Ігоря Абрамовича (ОПзЖ), автівка дружини нардепа і столичного забудовника Вадима Столара, заступник голови правління ПриватБанку з питань реорганізації Ігор Лебединець, автівка харківського мільйонера Олександра Давтяна, колишній депутат Донецької облради Владислав Гельзін, ймовірний неофіційний бенефіціар «Євроенерготрейду» Едуард Кохан, колишній очільник Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, син покійного мера Харкова Родіон Гайсинський, маєтки депутата Ігоря Палиці та колишнього нардепа Олександра Третьякова на Французькій Рив’єрі, яхти олігарха Ігоря Коломойського та колишнього голови СБУ часів Януковича Валерія Хорошковського, колишнього прокурора часів Януковича Ігоря Проценка та інші.