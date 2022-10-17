Червоний Хрест не приїхав на лінію розмежування, де на нього чекала українська делегація

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Міжнародний комітет Червоного Хреста так і не приїхав на лінію розмежування із тимчасово окупованою територією, де на нього чекала українська делегація. Під час зустрічі організацію хотіли спонукати домогтися від росії доступу до Оленівки та відвідати українських військовополонених.

Про це 17 жовтня повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

«Це видалось для МКЧХ складніше, ніж просто вчергове опублікувати «заклики до обох сторін» на сторінках свого сайту. Попри наш заклик і готовність забезпечити таку поїздку, Міжнародний комітет Червоного Хреста ми не побачили», — повідомив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що Україна хоче, щоб речі називалися своїми іменами — Україна допускає МКЧХ до російських військовополонених, а росія не допускає Червоний Хрест до українських військовополонених. Росіяни катують і вбивають українських військовополонених, а Україна дотримується норм Женевських конвенцій.

«Це війна, так. І вона не є безпечною. Але хіба не для цього створена місія МКЧХ і не на її діяльність і виконання покладеного мандату люди з усього світу жертвують кошти? Чи кошти жертвують на утримання дорогого офісу в Женеві та зарплат топменеджерам, які мігрують від однієї міжнародної інституції до іншої, висловлюючи чергову занепокоєність і звинувачуючи тих, хто вимагає від них роботи, в порушенні принципів нейтральності?» — додав Лубінець.