НАТО з 17 до 30 жовтня проведе в Європі навчання з ядерного стримування

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Gabriel Olsen / Contributor

Військово-повітряні сили країн НАТО з 17 до 30 жовтня проведуть у Європі заплановані навчання з ядерного стримування Steadfast Noon.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

У розкладі навчань — відпрацювання стримування ядерних атак противників десятками літаків у небі над північно-західною Європою. При цьому в Альянсі наголошують, ще це навчання є регулярними, щорічними і не пов’язані із поточними світовими подіями, натякаючи на те, що вони не спричинені погрозами росії.

У Steadfast Noon візьмуть участь 14 країн та до 60 літаків різних типів, серед яких американські стратегічні дальні бомбардувальники B-52.