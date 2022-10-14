Червоний Хрест «поділяє розчарування» від того, що не може направити місію в Оленівку. Так він відповів на критику
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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reuters.com / «Бабель»
Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що «поділяє розчарування» від того, що не має доступу до всіх військовополонених, які перебувають у російському полоні.
Свою заяву організація оприлюднила 14 жовтня.
«Ми працюємо з лютого, щоб отримати доступ для перевірки умов і поводження з військовополоненими та інформувати сімʼї про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити. Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях — і були готові протягом кількох місяців — відвідати пенітенціарну колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. Однак, крім надання доступу вищою владою, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Ми не можемо силоміць проникнути в місце утримання під вартою чи інтернування, куди нас не пустили», — заявили в організації.
Третя Женевська конвенція зобовʼязує сторони в міжнародному збройному конфлікті надати Міжнародному комітету Червоного Хреста негайний доступ до всіх військовополонених і право відвідувати їх, де б вони не утримувалися.
- 13 жовтня президент України Володимир Зеленський розкритикував роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста через те, що вони досі не відправили свою місію до українських військовополонених в Оленівці. Голова Офісу президента Андрій Єрмак висунув «ультиматум» Червоному Хресту — направити місію в Оленівку протягом трьох днів.
- Червоний Хрест і місія ООН досі не відвідали Оленівку після теракту російських військ, коли на території слідчого ізолятора колонії загинули щонайменше 53 полонені «азовці». Окупанти заявили, що колонію обстріляли з HIMARS. Українська сторона вважає це спланованим масовим убивством, яке могли скоїти найманці «ПВК Вагнера».