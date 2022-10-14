Червоний Хрест «поділяє розчарування» від того, що не може направити місію в Оленівку. Так він відповів на критику

Новини

reuters.com / «Бабель»

Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив, що «поділяє розчарування» від того, що не має доступу до всіх військовополонених, які перебувають у російському полоні.

Свою заяву організація оприлюднила 14 жовтня.

«Ми працюємо з лютого, щоб отримати доступ для перевірки умов і поводження з військовополоненими та інформувати сімʼї про їхніх близьких. Ми змогли відвідати сотні військовополонених, але є ще тисячі, яких ми не змогли побачити. Ми хочемо наголосити, що наші команди готові на місцях — і були готові протягом кількох місяців — відвідати пенітенціарну колонію в Оленівці та будь-яке інше місце, де утримуються військовополонені. Однак, крім надання доступу вищою владою, це вимагає практичних заходів для реалізації на місцях. Ми не можемо силоміць проникнути в місце утримання під вартою чи інтернування, куди нас не пустили», — заявили в організації.

Третя Женевська конвенція зобовʼязує сторони в міжнародному збройному конфлікті надати Міжнародному комітету Червоного Хреста негайний доступ до всіх військовополонених і право відвідувати їх, де б вони не утримувалися.