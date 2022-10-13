Голова Офісу президента поставив «ультиматум» Червоному Хресту — направити місію в Оленівку протягом трьох днів

Новини

Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив «безальтернативну вимогу» Міжнародному комітету Червоного Хреста. Він вимагає до 17 жовтня направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де окупанти утримують українських полонених.

Свою вимогу Єрмак озвучив під час обговорень з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.

Єрмак дав Червоному Хресту три дні на формування місії, яка разом із представниками міжнародних медіа прибуде до лінії фронту і чекатиме там підтвердження з боку росії. Він додав, що Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії і може допомогти залучити до неї народних депутатів і представників інших країн.

«В іншому випадку Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання. Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест», — сказав Єрмак.