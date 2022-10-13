Голова Офісу президента поставив «ультиматум» Червоному Хресту — направити місію в Оленівку протягом трьох днів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Голова Офісу президента Андрій Єрмак поставив «безальтернативну вимогу» Міжнародному комітету Червоного Хреста. Він вимагає до 17 жовтня направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де окупанти утримують українських полонених.
Свою вимогу Єрмак озвучив під час обговорень з представниками МКЧХ та інших міжнародних організацій.
Єрмак дав Червоному Хресту три дні на формування місії, яка разом із представниками міжнародних медіа прибуде до лінії фронту і чекатиме там підтвердження з боку росії. Він додав, що Україна зі свого боку буде всіляко сприяти цій місії і може допомогти залучити до неї народних депутатів і представників інших країн.
«В іншому випадку Україна буде застосовувати всі можливі інформаційні та дипломатичні засоби для зрушення з місця цього питання. Ми разом зі своїми партнерами зможемо знайти варіант, як сформувати експертну групу і людей, що будуть готові виконати ту місію, яку має виконати Червоний Хрест», — сказав Єрмак.
- Червоний Хрест і місія ООН досі не відвідали Оленівку після теракту російських військ, коли на території слідчого ізолятора колонії загинули щонайменше 53 полонених «азовці». Окупанти заявили, що колонію обстріляли з HIMARS. Українська сторона вважає це спланованим масовим вбивством, яке могли скоїти найманці «ПВК Вагнера».
- Полк «Азов» встановлює кількість загиблих. Наразі там підтвердили особу 41 бійця.
- В ООН декілька разів казали, що не можуть отримати гарантії безпеки для відправки місії в Оленівку.