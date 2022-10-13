Влада Сальвадору зазнала $60 млн збитків після визнання біткоїна офіційною валютою
- Автор:
- Софія Телішевська
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Unsplash / André François McKenzie
Влада Сальвадору зазнала збитків у $60 млн за рік після визнання біткоїна офіційною валютою. В експеримент із криптовалютою уряд вклав $375 млн, але за рік курс упав на 70%.
Про це повідомляє CNBC.
Президент країни у січні стверджував, що офіційний криптогаманець Сальвадору завантажили 4 млн осіб — 60% населення. Проте квітневий звіт Національного бюро економічних досліджень США показав, що лише 20% тих, хто скачав гаманець, продовжили користуватися ним після того, як витратили бонус $30 за реєстрацію.
Опитування, проведене в березні Торгово-помисливою палатою Сальвадору, показало, що 86% підприємств ніколи не проводили операції у біткоїнах. Лише 20% компаній приймають платежі у криптовалюті, як цього вимагає місцевий закон.
Понад 20% ВВП країни становлять перекази, які надсилають додому мігранти — деякі домогосподарства одержують понад половину свого доходу саме з цього джерела. При цьому місцеві наглядові органи можуть стягувати комісію до 10% за міжнародні перекази. Наразі у Сальвадорі на криптовалюту припадає лише 1,6% транскордонних операцій.
- Влітку 2021 року Сальвадор першим у світі схвалив біткоїн як законний платіжний засіб нарівні з доларом США, який з 2004 року був єдиною офіційною валютою країни. В обіг біткоїн надійшов у вересні. Через це у країні спалахнули протести.
- Пізніше президент країни оголосив про запуск геотермальної ферми з видобутку біткоїнів, а згодом оголосив про плани будівництва першого у світі «біткоїн-сіті».