Американський генерал Марк Міллі: Україна просить інтегровану систему протиракетної оборони — і може її отримати
- Автор:
- Костя Андрейковець
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United States Army
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Штати і союзники мають допомогти Україні створити інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони — саме цього наразі просить українське керівництво.
Про це він розповів після засідання міністрів НАТО в рамках формату «Рамштайн-6», передає CNN.
Він заявив, що до цього процесу мають долучитися всі союзники, оскільки мають відповідне озброєння. За словами Міллі, це нелегке завдання, але цілком досяжне.
Міллі озвучив план, згідно з яким різні системи ППО, які є у кількох країн, включаючи Ізраїль та Німеччину, мають бути передані Україні. Потім ці системи можна інтегрувати у єдину систему і використовувати разом для захисту повітряного простору України.
«Завдання полягатиме в тому, щоб зібрати їх [різні системи ППО] разом, розгорнути, навчити персонал, тому що кожна з цих систем відрізняється. Треба переконатися, що вони можуть бути повʼязані одна з одною системами управління та звʼязку», — сказав генерал.
Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш додав, що Міллі згадував систему ППО Hawk і вдосконалену Hawkeye. Її просила українська сторона.
«Це система середньої висоти, середньої дальності. Це стара система, але вона досить ефективна», — процитував Яриш слова генерала.
Загалом Міллі зауважив, що інтегрована система протиракетної оборони не контролюватиме весь повітряний простір України, але забезпечить надійний захист пріоритетних обʼєктів.
Ймовірно, йдеться про MIM-23 HAWK, яку розробили ще у 60-х роках.
- 12 і 13 жовтня у Брюсселі проходить засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, а також зустріч Контактної групи з питань оборони України — формат «Рамштайн-6». На зустрічі присутній міністр оборони України. Головна її тема — посилення ППО України.
- У Міноборони Німеччини повідомили, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові РСЗВ MARS II та САУ PzH 2000.
- Нідерланди передадуть Україні додаткових зенітних ракет на €15 мільйонів.
- Канада надасть Україні новий пакет допомоги на $47 мільйонів. Він передбачає 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, артснаряди і апаратуру супутникового звʼязку.
- До цього, 11 жовтня міністр оборони України повідомив про прибуття першої з чотирьох німецьких систем ППО IRIS-Т і ще чотирьох систем HIMARS.