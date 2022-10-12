Від 25 жовтня Чехія заборонить вʼїзд російським туристам із шенгенськими візами

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Уряд Чехії у відповідь на пропозицію голови МЗС Яна Ліпавського посилив візові обмеження для громадян росії.

Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.

«Поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня їдуть до 200 громадян російської федерації. Тому ми домовилися про відмову у вʼїзді тим громадянам росії, які приїжджають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгену — тобто через наш міжнародний аеропорт — з метою туризму, спорту чи культури», — сказав Ян Ліпавський.

За його словами, це стосуватиметься росіян, які мають чинні шенгенські візи, видані будь-якою країною-членом ЄС.

Рішення набуде чинності 25 жовтня. Таким чином Чехія приєднається до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які уже закрили кордони для російських туристів.