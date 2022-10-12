Від 25 жовтня Чехія заборонить вʼїзд російським туристам із шенгенськими візами
- Автор:
- Анна Холоднова
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Уряд Чехії у відповідь на пропозицію голови МЗС Яна Ліпавського посилив візові обмеження для громадян росії.
Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни.
«Поки в Україні російські ракети падають на дитячі майданчики та на людей, які просто йдуть на роботу, до Чехії через міжнародний аеропорт щодня їдуть до 200 громадян російської федерації. Тому ми домовилися про відмову у вʼїзді тим громадянам росії, які приїжджають на територію Чехії через зовнішні кордони Шенгену — тобто через наш міжнародний аеропорт — з метою туризму, спорту чи культури», — сказав Ян Ліпавський.
За його словами, це стосуватиметься росіян, які мають чинні шенгенські візи, видані будь-якою країною-членом ЄС.
Рішення набуде чинності 25 жовтня. Таким чином Чехія приєднається до країн Балтії, Польщі та Фінляндії, які уже закрили кордони для російських туристів.
- 12 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про призупинення дії спрощеного візового режиму з росією, який діяв із 2007 року. Процес отримання віз до країн ЄС для росіян став значно тривалішим і дорожчим. Такі ж рішення прийняли Швейцарія та Норвегія.
- З 19 вересня громадянам росії заборонено вʼїжджати до Латвії, Литви, Естонії та Польщі з туристичними шенгенськими візами, які були видані в будь-яких країнах Євросоюзу.
- Після оголошення путіним часткової мобілізації багато росіян почало тікати з країни. Латвія, Естонія та Чехія вже заявили, що не видаватимуть гуманітарних віз росіянам, які тікають від мобілізації. Казахстан також заявив, що не надаватиме їм прихистку.
- 29 вересня уряд Фінляндії ухвалив рішення значно обмежити пасажирські перевезення на російсько-фінському кордоні.