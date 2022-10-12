ЄС розпочинає перемовини про невизнання закордонних паспортів рф, які видають на окупованих територіях України та Грузії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images
Рада ЄС домовилась розпочати перемовини із Європейським парламентом про невизнання закордонних паспортів росії, які видаються на окупованих територіях України та Грузії. Там прагнуть створити єдиний підхід до цього питання.
Про це пише пресслужба Ради ЄС.
Там зазначають, що російські документи, які видаватимуться жителям окупованих росією територій України та Грузії, не прийматимуть для отримання віз або для перетину кордонів.
«Своєю незаконною анексією українських регіонів росія вкотре продемонструвала кричущу зневагу заснованому на правилах міжнародному порядку. Ми ніколи не визнаємо порушення основних прав України та Грузії на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. ЄС єдиний та рішуче підтримує обидві країни та їхні народи», — заявив міністр внутрішніх справ Чехії, яка наразі головує в ЄС, Віт Ракушан.
Російські паспорти, які видають на окупованих територіях, деякі країни-члени ЄС уже не визнають, а деякі готуються до цього. Рішення Ради ЄС має на меті сформувати спільний підхід і візову політику країн, а також убезпечити свої кордони.
- 23 вересня російські окупанти розпочали незаконні «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
- 30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім російсьйський конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня держдума ратифікувала ці «договори» про анексію, 4 жовтня — рада федерації.