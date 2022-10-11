«Енергоатом»: Окупанти викрали заступника гендиректора Запорізької АЕС
- Автор:
- Анна Холоднова
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ДП «НАЕК «Енергоатом»
Російські окупанти 10 жовтня викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці.
Про це повідомили в пресслужбі «Енергоатому».
Імовірно, росіяни катують та залякують Мартинюка, бо хочуть отримати інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше примусити український персонал станції працювати на «Росатом».
«Звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом задіяти всі можливі заходи для негайного звільнення Валерія Мартинюка із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обовʼязків», — заявили в «Енергоатомі».
- 30 вересня близько 16:00 російські військові викрали генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова. Вони зупинили його автомобіль дорогою від станції до окупованого Енергодару та, застосувавши силу, відвезли його в невідомому напрямку.
- 3 жовтня гендиректора Запорізької атомної станції Ігоря Мурашова звільнили з російського полону. Пізніше «Енергоатом» показав перше фото Мурашова після звільнення.
- 5 жовтня в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що гендиректор Запорізької АЕС більше не очолюватиме станцію. Його обовʼязки взяв на себе голова «Енергоатому» Петро Котін.