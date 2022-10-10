Острів Борнгольм поблизу «Північних потоків» залишився без електрики через обрив кабелю

Новини

Pixabay / Alberto Sanchez

Данський острів Борнхольм, розташований поблизу газопроводів «Північний потік» та «Північний потік — 2», залишився без електрики через обрив кабелю, яким він отримує електроенергію зі Швеції.

Про це повідомляє AP Europe.

Компанія Bornholms Energi og Forsyning працює над відновленням електроподачі, задіявши електростанцію в порту міста Ренне.

Поки невідомо, чи стався обрив кабелю на суші, чи в морі.

Очікується, що на всьому острові подача електроенергії відновиться близько 13:00.

Вранці до данського острова Борнхольм вирушили два кораблі ВМС ФРН із водолазами, які мають задокументувати пошкодження труб газопроводів «Північний потік» та «Північний потік — 2».