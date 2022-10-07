У білорусь доставили дрони-камікадзе Shahed-136. Вони дислокуються на авіабазі біля України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У білорусь на аеродром «Лунінець», ймовірно, доставили щонайменше 20 дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
Про це повідомляє регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід» з посиланням на джерела.
Аеродром «Лунінець» розташований поблизу однойменного міста в Берестейській області, за 50 кілометрів від кордону з Україною. Війська росії неодноразово використовували цей аеродром для авіанальотів.
«Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України. Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги», — попередили в управлінні.
- Білорусь допомагає росії у війні проти України, не тільки надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами та запчастинами. З початку вторгнення з території білорусі відправили 26 ешелонів із боєприпасами — це майже 250 вагонів вагою понад 10 тисяч тонн.
- 4 жовтня лукашенко вперше визнав участь білорусі у війні в Україні. «Що стосується нашої участі у «спеціальній військовій операції» в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових», — заявив диктатор.