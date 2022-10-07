Японія розширила санкції проти росії. У списку ще 81 людина та дев’ять організацій
- Автор:
- Анна Холоднова
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Марієнко Андрій / УНІАН
Кабінет міністрів Японії узгодив нові санкції проти росії у відповідь на анексію територій України.
Про це повідомляє NHK.
До списку обмежень додали 81 людину та дев’ять організацій. Серед них — представники окупаційної влади на сході та півдні України, які безпосередньо відповідальні за анексію, а також високопосадовці російського уряду та військових організацій.
Заступник головного секретаря Кабінету міністрів Кіхара Сейдзі наголосив, що російські псевдореферендуми посягають на суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права.
Він додав, що Японія рішуче засуджує це і продовжить співпрацювати з іншими членами «Великої сімки» та світовою спільнотою, щоб просувати жорсткі санкції проти росії.
- 23 вересня російські окупанти розпочали незаконні «референдуми» на захоплених частинах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 27 вересня окупанти оголосили результати своїх псевдореферендумів, усюди — понад 87% за «приєднання» до росії.
- Низка країн заявила, що не визнає результатів цих псевдореферендумів, росії пообіцяли санкції.
- 30 вересня 2022 року президент рф путін оголосив про «приєднання» до росії Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України, потім конституційний суд назвав ці «договори» такими, що «відповідають основному закону». 3 жовтня держдума ратифікувала ці «договори» про анексію, 4 жовтня — рада федерації.