Японія розширила санкції проти росії. У списку ще 81 людина та дев’ять організацій

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Марієнко Андрій / УНІАН

Кабінет міністрів Японії узгодив нові санкції проти росії у відповідь на анексію територій України.

Про це повідомляє NHK.

До списку обмежень додали 81 людину та дев’ять організацій. Серед них — представники окупаційної влади на сході та півдні України, які безпосередньо відповідальні за анексію, а також високопосадовці російського уряду та військових організацій.

Заступник головного секретаря Кабінету міністрів Кіхара Сейдзі наголосив, що російські псевдореферендуми посягають на суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права.

Він додав, що Японія рішуче засуджує це і продовжить співпрацювати з іншими членами «Великої сімки» та світовою спільнотою, щоб просувати жорсткі санкції проти росії.