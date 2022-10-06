Нідерланди можуть розконсервувати найбільше в Європі газове родовище, яке не розробляють через землетруси

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У Нідерландах у разі критичної ситуації із газом у Європі допускають перезапуск найбільшого родовища в Європі. Воно розташоване біля міста Гронінген, але його не розробляють через високі ризики землетрусів.

Про це пише Bloomberg.

Поки що влада Нідерландів відмовляється нарощувати видобуток газу навіть тоді, коли Європа готується, ймовірно, до однієї з найтяжчих своїх зим. Міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Вілбріф каже, що продовжувати видобуток небезпечно, але країна не може ігнорувати страждання в інших країнах Європи. Нестача газу «може змусити нас прийняти це рішення», — каже він. Зокрема, якщо критична інфраструктура, лікарні та школи не матимуть належного опалювання.

З 1963 року Гронінген є основою європейського газопостачання. Попри десятки років видобування, там досі є близько 450 млрд кубів газу в резерві на суму близько $1 трильйона.

Перші невеликі поштовхи в Гронінгені були зафіксовані в 1986 році, і відтоді їх було сотні. Хоча більшість з них неможливо виявити за допомогою приладів, у 2012 році в регіоні стався землетрус магнітудою 3,6 бала, що призвело до тисяч позовів про відшкодування майнової шкоди.

За даними Гронінгенського інституту гірничодобувної промисловості, з приблизно 327 тисяч будинків у регіоні щонайменше 127 тисяч зазнали певних пошкоджень. Понад 3 300 будівель були знесені в цьому районі з 2012 року, оскільки землетруси зробили їх небезпечними.

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон нещодавно заявив, що Нідерланди повинні переглянути своє рішення щодо Гронінгена. На Нідерланди тиснуть й інші країни-члени ЄС, але там поки дотримуються плану.

Премʼєр-міністр Марк Рютте не виключає використання Гронінгена для посилення поставок, але «тільки в крайньому разі, якщо все піде не так», і наразі ситуація не є такою критичною.