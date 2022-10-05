Актор Алек Болдвін уклав мирову з родиною застреленої ним операторки Галини Гатчинс
- Автор:
- Олег Панфілович
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Flickr / Gage Skidmore
Голлівудський актор Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною операторки Галини Гатчинс, яку він застрелив на зйомках стрічки «Іржа».
Про це повідомляє Deadline.
За угодою чоловік Гатчинс посяде посаду виконавчого продюсера фільму, зйомки якого відновлять у січні наступного року. Якщо цю угоду затвердить суд, справу проти актора закриють.
«Мені нецікаво брати участь у взаємних звинуваченнях чи приписуванні провини продюсерам або містеру Болдвіну. Усі ми вважаємо, що смерть Галини була жахливим нещасним випадком. Я вдячний, що продюсери та спільнота зібралися разом, щоб віддати належне останній роботі Галини», — заявив чоловік загиблої Метью Гатчинс.
- 21 жовтня 2021 року американський кіноактор Алек Болдвін на знімальному майданчику випадково застрелив з пістолета операторку і поранив режисера. Інцидент стався на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерна «Іржа». Болдвін вистрілив із реквізитного пістолета, але в ньому замість холостих патронів виявилися бойові.
- Від поранень на місці померла операторка — українка Галина Гатчинс. Поліція підозрює двох людей — асистента режисера Дейва Голлса, який передав Болдвіну зброю, і експертку зі зброї Анну Ґутьєррес-Рід.
- За тиждень Болдвін уперше прокоментував журналістам смерть Гатчинс — зазначив, що не може коментувати смерть жінки, поки триває розслідування, але назвав її своїм другом і запевнив, що допомагає її сімʼї.