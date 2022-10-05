Bloomberg: Карла ІІІ коронують у червні 2023 року
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- Костя Андрейковець
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Wikimedia / «Бабель»
Британський король Карл III буде коронований 3 червня наступного року на церемонії у Вестмінстерському абатстві.
Про це пише Bloomberg із посиланням на офіційних осіб Великої Британії.
Чиновники на умовах анонімності заявили, що дату коронації затвердять 8 жовтня. Дні офіційних вихідних ще обговорюють.
У червні наступного року королю має виповнитися 74 роки. Він стане найстарішою коронованою людиною у британській історії. Відомо, що церемонія буде скромнішою за всі попередні коронації.
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