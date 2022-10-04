НАТО не бачить ознак підготовки росії до використання ядерної зброї
- Автор:
- Олег Панфілович
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Північноатлантичний Альянс (НАТО) наразі не бачить ознак можливої підготовки росії до ядерного випробування.
Про це повідомляє агентство Reuters.
«Ми не бачимо жодних змін у ядерних силах росії, але члени Альянсу зберігають пильність», — сказав агентству представник НАТО.
Він нагадав, що в новій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій у червні, розширення росією «нових і руйнівних систем доставки подвійного призначення із демонстративним використанням ядерної зброї як примусу» є викликом безпеці та інтересам Альянсу.
- Лідер рф, представники влади та пропагандисти неодноразово натякали, що росія може застосувати ядерну зброю. Російський президент ще на початку повномасштабного вторгнення наказав привести ядерні сили у стан особливого бойового чергування.
- США і ЄС неодноразово попереджали рф про руйнівні наслідки. Politico писало, що США значно посилили спостереження за ядерною зброєю росії, проте там поки вважають ризик удару малоймовірним.
- Президент Зеленський не виключає такий сценарій. Українська розвідка також дуже високо оцінює ризик тактичного ядерного удару з боку росії.