НАТО не бачить ознак підготовки росії до використання ядерної зброї

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Північноатлантичний Альянс (НАТО) наразі не бачить ознак можливої підготовки росії до ядерного випробування.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Ми не бачимо жодних змін у ядерних силах росії, але члени Альянсу зберігають пильність», — сказав агентству представник НАТО.

Він нагадав, що в новій Стратегічній концепції НАТО, ухваленій у червні, розширення росією «нових і руйнівних систем доставки подвійного призначення із демонстративним використанням ядерної зброї як примусу» є викликом безпеці та інтересам Альянсу.