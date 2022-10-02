WP: Путін обміняв «азовців» на медведчука через його лояльність, фсб була проти

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Президент росії путін схвалив минулий великий обмін полоненими з Україною попри заперечення фсб, яка розуміла негативні репутаційні наслідки. Лідер рф приділив велику увагу захисту депутата забороненої ОПзЖ віктора медведчука, якого в Україні звинувачують у державній зраді.

Про це пише The Washington Post з посиланням на американських і українських чиновників, знайомих з цим питанням.

Високопосадовець Держдепартаменту назвав звільнення медведчука показовим, оскільки рф погодилась віддати Україні за нього бійців і командирів полку «Азов», яких у рф таврували «жорстокими нацистами». Навіть російські пропагандисти були вкрай здивовані таким обміном.

Ендрю Вайс, дослідник росії та автор майбутньої біографії путіна, сказав, що обмін медведчука збігається з практикою путіна щодо «заохочення лояльності».

«Відомо, що у путіна є сентиментальна схильність і він залишається вірним людям, термін [політичної] придатності яких минув», — сказав він.